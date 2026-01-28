Milan Dragusin occasione di fine mercato | cosa può agevolare il suo arrivo in rossonero

Il Milan sta lavorando per chiudere l’ultimo colpo di mercato, puntando su Radu Dragusin. Il difensore rumeno, classe 2002, è attualmente al Tottenham, ma il suo arrivo in rossonero potrebbe diventare una possibilità concreta nelle prossime ore. La trattativa sembra in fase di definizione, anche se nulla è ancora ufficiale.

L'eventuale aggiunta, come noto, sarebbe in difesa, dove Allegri, per il suo Milan, può contare di fatto sui tre titolari (Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic) più Koni De Winter, in netta crescita. Un eventuale infortunio, però, aprirebbe un buco e, pertanto, il club di Via Aldo Rossi si sta guardando intorno alla ricerca di un'occasione per rinforzare la retroguardia. Allegri avrebbe voluto Federico Gatti, ma la Juventus non ha aperto alla cessione. Piace tanto Mario Gila della Lazio, ma la sensazione è che i biancocelesti non lo cedano in questa finestra di calciomercato: ad ogni modo, i rossoneri hanno acquisito la pole position per lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dragusin rappresenta un'opportunità di mercato a fine stagione, con diverse squadre italiane interessate a ingaggiarlo.

Il calciomercato della Lazio si concentra sulla possibile acquisizione di Radu Dragusin, difensore con esperienza in Serie A.

