Milan Cruciani | Attaccare Allegri è ridicolo e penoso Sta facendo un miracolo

Da pianetamilan.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Cruciani difende Allegri dopo il pareggio a Roma. Il giornalista definisce ridicolo e penoso attaccare il tecnico del Milan, che secondo lui sta facendo un miracolo con questa squadra. Cruciani critica chi ha criticato Allegri e sottolinea come il suo lavoro sia difficile, soprattutto considerando le difficoltà attuali del club.

"Io non capisco tutte queste polemiche anche di opinionisti giovani che ormai attaccano quotidianamente Allegri per qualsiasi cosa. Attaccare Allegri perché nei minuti finali dice calma e non va all’assalto della Roma non è solo ridicolo ma penoso direi e nasconde il fatto che ci sono delle persone che ormai hanno preso questo andazzo, che Allegri gioca male, che non è all’altezza del Milan. Perché il Milan è quello che è, per cui ragazzi di cosa stiamo parlando", ha detto Cruciani. "Il Milan ha perso solo una partita ad agosto, ha fatto e fa quello che deve fare - ha chiosato Cruciani -. La prima in classifica è l’Inter che ha quattro attaccanti uno più forte dell’altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan cruciani attaccare allegri 232 ridicolo e penoso sta facendo un miracolo

© Pianetamilan.it - Milan, Cruciani: “Attaccare Allegri è ridicolo e penoso. Sta facendo un miracolo”

Approfondimenti su Milan Cruciani

Crippa tra Supercoppa e ricordi: «Torneo impronosticabile, ma vedo il Napoli favorito. Allegri sta facendo un miracolo. Ricordo questa cosa di quella vinta nel ’90!»

Massimo Crippa, ex centrocampista del Napoli, riflette sulla Supercoppa e condivide ricordi del trionfo del 1990.

Como-Milan, Allegri su Fabregas: “Complimenti a lui, sta facendo un ottimo lavoro”

In vista della partita Como-Milan, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha espresso apprezzamenti per Cesc Fàbregas, sottolineando il suo buon rendimento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milan Cruciani

Argomenti discussi: Zazzaroni: Inter ha 4 punte una più forte dell’altra. Cruciani: Ridicolo e penoso è…; Sabatini: Perché vai sempre contro il Napoli?. La dura reazione di Cruciani.

milan cruciani attaccare allegriCruciani non ha dubbi: Allegri sta facendo un miracolo, la gente lo attacca perchè ormai ha preso una posizioneDurante l’ultima puntata di Numer1, podcast con Sabatini, Cruciani e Zazzaroni, ha commentato così il conduttore de ‘La Zanzara’ in merito alla partita Roma-Milan e ... milannews.it

milan cruciani attaccare allegriCruciani furioso: Un realista che fa il pane con la farina che ha. Riceve attacchi ridicoli e penosiNella puntata di Numer1 il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha risposto ai detrattori di un allenatore italiano. areanapoli.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.