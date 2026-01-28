Giuseppe Cruciani difende Allegri dopo il pareggio a Roma. Il giornalista definisce ridicolo e penoso attaccare il tecnico del Milan, che secondo lui sta facendo un miracolo con questa squadra. Cruciani critica chi ha criticato Allegri e sottolinea come il suo lavoro sia difficile, soprattutto considerando le difficoltà attuali del club.

"Io non capisco tutte queste polemiche anche di opinionisti giovani che ormai attaccano quotidianamente Allegri per qualsiasi cosa. Attaccare Allegri perché nei minuti finali dice calma e non va all’assalto della Roma non è solo ridicolo ma penoso direi e nasconde il fatto che ci sono delle persone che ormai hanno preso questo andazzo, che Allegri gioca male, che non è all’altezza del Milan. Perché il Milan è quello che è, per cui ragazzi di cosa stiamo parlando", ha detto Cruciani. "Il Milan ha perso solo una partita ad agosto, ha fatto e fa quello che deve fare - ha chiosato Cruciani -. La prima in classifica è l’Inter che ha quattro attaccanti uno più forte dell’altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cruciani: “Attaccare Allegri è ridicolo e penoso. Sta facendo un miracolo”

