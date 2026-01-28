Milan Costacurta | Rossoneri hanno tanti margini di miglioramento Questo fa paura alle altre

Durante l’ultima puntata di ‘Sky Calcio Club’, Alessandro Costacurta ha detto che il Milan ha ancora molti margini di miglioramento. L’ex difensore ha anche sottolineato che questo preoccupa le altre squadre. Parla del recupero di alcuni giocatori, tra cui Christian Pulisic, e di come i rossoneri possano crescere ancora.

Al termine di Roma-Milan 1-1, partita valida per la 22^ giornata di Serie A, è andato in onda 'Sky Calcio Club', il celebre programma condotto da Fabio Caressa. Tra gli ospiti presenti, anche l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, che ha commentato il pareggio dei rossoneri all'Olimpico e il periodo che sta attraversando il Milan. L'attenzione si è concentrata in particolare sui possibili passi avanti della squadra di Allegri, legati al pieno recupero di Leao e Pulisic. Ecco le sue dichiarazioni. "Non è la prima volta che al Milan dice bene. Quindi non può certo essere una strategia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Costacurta: “Rossoneri hanno tanti margini di miglioramento. Questo fa paura alle altre” Approfondimenti su Milan Costacurta Costacurta: “Che Milan è questo? E’ una squadra vincente, bel segno dei rossoneri” Alessandro Costacurta, ex difensore e attuale opinionista di Sky Sport, ha commentato la recente vittoria del Milan contro il Cagliari in trasferta. Nuoto, Simona Quadarella: “Posso dare ancora molto a questo sport, ho margini di miglioramento” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milan Costacurta Argomenti discussi: Cosa manca al Milan per migliorare? La risposta di Costacurta. VIDEO; Il Milan può ambire lo scudetto? Costacurta svela la condizione imprescindibile per i Rossoneri; Costacurta e la zona Allegri: come il Milan decide le partite nel finale; Costacurta dopo Milan-Lecce: Se Leao non alza il livello devono guardarsi indietro. Il Milan può davvero vincere lo Scudettto? Costacurta: Se Leao alza il livello sìIl Milan va e centra un'altra vittoria: con l'1-0 rifilato al Lecce di Di Francesco i rossoneri hanno allungato la striscia di risultati utili. tuttomercatoweb.com Costacurta analizza il piano partita di Allegri dopo la vittoria sul LecceCostacurta analizza il piano partita di Allegri dopo la vittoria sul Lecce. Segui le ultimissime sul club rossonero Il Milan continua la sua marcia in campionato superando di misura il Lecce a San Sir ... milannews24.com Costacurta: «Non è la prima volta che al Milan dice bene. Leao e Pulisic in ripresa fanno paura» x.com Costacurta avvisa l'Inter: "Se fossi in loro sarei preoccupatissimo di questo Milan per..." - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.