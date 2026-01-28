Milan calciomercato in fermento | chi sarà il nuovo difensore? Obiettivi e retroscena

Il Milan sta lavorando sodo per rinforzare la difesa. La società sta cercando un nuovo difensore e ha già messo nel mirino alcuni nomi. La squadra di Allegri vuole migliorare la linea arretrata entro la fine della stagione e sta trattando con diversi club. I dirigenti sono in pressing per trovare la soluzione giusta e portare un giocatore di qualità a disposizione del tecnico. La trattativa è aperta e nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità concrete.

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse novità interessanti sul tema. D'altronde, sono gli ultimi sei giorni della sessione invernale e i rossoneri - dopo l'acquisto di Niclas Füllkrug - sono entrati in una lunga pausa di riflessione, fatta di contatti, sondaggi, ma nessuna reale trattativa per l'arrivo di altri rinforzi. Ma non è detta ancora l'ultima parola.

