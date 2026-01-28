Migranti sequestrati e picchiati in Libia prima di arrivare a Lampedusa | due arresti

Due uomini sono stati arrestati in Italia, uno a Imperia e l’altro a Milano, con l’accusa di aver sequestrato e picchiato migranti in Libia prima di portarli a Lampedusa. Si tratta di un senegalese di 26 anni e un egiziano di 37, finiti in manette per aver favorito l’immigrazione clandestina e per sequestro di persona con l’obiettivo di estorcere denaro. Le indagini hanno scoperto un traffico di persone violento e organizzato, che mette a rischio la vita di chi cerca di arrivare in Italia.

Due uomini - un senegalese di 26 anni e un egiziano di 37 anni - sono stati arrestati a Imperia e Milano con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sequestro di persona a scopo di estorsione. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Servizio centrale operativo di Roma, della Sisco di Palermo e delle squadre mobili di Agrigento e Palermo, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo. L’inchiesta, coordinata dalla Dda, è partita da uno sbarco avvenuto a Lampedusa il 25 agosto 2022. Dalle testimonianze raccolte tra i migranti sbarcati è emerso che i due arrestati, giunti in Italia con la stessa traversata, avrebbero avuto un ruolo attivo nell’organizzazione che gestiva i viaggi verso le coste italiane.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Lampedusa Immigrati Soccorsi due barconi salpati dalla Libia, sbarcano 116 migranti a Lampedusa Nelle ultime ore, la guardia costiera ha soccorso due barconi provenienti dalla Libia, portando a terra a Lampedusa un totale di 116 migranti. Sbarco dell'Immacolata: 78 migranti riescono ad arrivare al porto di Lampedusa Durante il recente sbarco dell'Immacolata, 78 migranti, tra cui due minori, sono riusciti ad approdare al porto di Lampedusa con un barcone di 14 metri. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Lampedusa Immigrati Argomenti discussi: Migranti sequestrati e picchiati in Libia prima di arrivare a Lampedusa: due arresti; La Libia terra dell’orrore: lì siamo stati ingannati, rapiti e picchiati. L'altro Corriere TV. . TG L’ALTRO CORRIERE TV ‘Ndrangheta, distratti fondi pubblici per i migranti: sequestrati beni per 7 milioni Servizio del nostro TG Canale 75 - facebook.com facebook #Libia: fosse comuni ad Ajdabiya. Almeno 21 persone migranti sono state sequestrate, torturate e uccise a sangue freddo. Questo è ciò che emerge dalle testimonianze dei sopravvissuti, raccolte e rilanciate dai @RefugeesinLibya. Chiediamo verità e giustizia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.