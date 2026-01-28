Midtjylland-Dinamo Zagabria Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 21, il Midtjylland sfida la Dinamo Zagabria nell’ultimo turno della fase a girone di Europa League. Il Midtjylland ha bisogno di una vittoria per assicurarsi l’accesso diretto agli ottavi, mentre la Dinamo Zagabria è già praticamente certa di passare ai playoff. La partita si presenta interessante, con entrambe le squadre in cerca di punti importanti.

Ultimo turno della fase a girone di Europa League e un Midtjylland ad un passo dall’accesso diretto agli ottavi affronta la Dinamo Zagabria pressoché sicura di essere nei playoff. Gli Ulvene hanno mancato il primo match point con il 3 a 3 di Bergen, primo pareggio in 7 gare europee. Due punti persi dal momento che la squadra di è trovata per 3. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Approfondimenti su Midtjylland Dinamo Zagabria

Il match tra Dinamo Zagabria e Steaua Bucarest, valido per l'Europa League e in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre nella corsa alle prime 24 posizioni.

Ultime notizie su Midtjylland Dinamo Zagabria

Una partita di ping-pong, che lascia il Brann con una non scontata speranza di qualificazione. Brann e Midtjylland non giocavano una partita ufficiale, rispettivamente, dall'11 e dal 14 dicembre, e questo pareggio pirotecnico, fa sicuramente più comodo - facebook.com facebook