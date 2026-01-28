Microrobot grandi quanto una cellula capaci di essere assorbiti dal corpo umano e combattere i tumori

Un nuovo robot, grande quanto una cellula, potrebbe rivoluzionare la lotta contro i tumori. Sviluppato all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il progetto Celloids si basa su un microrobot che si comporta come una cellula immunitaria. Questa tecnologia può essere assorbita dal corpo e indirizzata direttamente contro le cellule tumorali, aprendo nuove possibilità nel campo della medicina. L’idea ha appena ricevuto un finanziamento europeo da 150 mila euro per portare avanti la ricerca.

Un robot che si comporta come una cellula. O meglio, come una cellula immunitaria. È questa l’idea alla base del progetto Celloids, sviluppato all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha appena ottenuto un finanziamento europeo Proof of Concept da 150mila euro. A guidare la ricerca è Stefano Palagi, che già lo scorso anno aveva ricevuto lo stesso riconoscimento dal Consiglio Europeo per la Ricerca (ERC). Ora, con questa nuova sovvenzione, il gruppo punta a portare i microrobot sempre più vicini all’applicazione clinica. L’obiettivo del progetto consiste nel realizzare microrobot morbidi, capaci di muoversi attraverso i tessuti corporei sfruttando esclusivamente risorse interne all’organismo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

