Michele Castore è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Monza

Michele Castore, classe 1970, è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Monza. Da sabato 31 gennaio, assume ufficialmente il comando e inizia a guidare la squadra. I colleghi lo aspettano con fiducia e si preparano a lavorare insieme per garantire la sicurezza della città.

Michele Castore, classe 1970, è il nuovo volto che da sabato 31 gennaio dirigerà il comando dei vigili del fuoco di Monza. All'interno della caserma di via Cavallotti, a fare le sue presentazioni ufficiali durante il passaggio di consegna, avvenuto quest'oggi mercoledì 28 gennaio, è stato il comandante uscente Vito Cristino. “Questo è un incarico per me prestigioso, soprattutto perché Monza rappresenta la costola economica del Paese”, ha esordito il neo comandante Michele Castore. E in un contesto dove quello di Monza è il primo comando in Lombardia per numero di interventi in relazione al numero di addetti “la mia missione, come comandante, sarà proprio quella di rafforzare questo comando.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Michele Castore

Alberto Maiolo, 55 anni, originario del Friuli e laureato in Ingegneria a Trieste, è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Venezia.

Il 1° febbraio segna un cambio di leadership nel comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza, con l’ingegner Vito Cristino che assume il ruolo di comandante provinciale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Michele Castore

Argomenti discussi: Un anno di superlavoro: Obiettivo prevenzione; Vigili del Fuoco, un anno di lavoro tra soccorsi e carenza di organico.

Monza, Michele Castore al comando dei vigili del fuoco: «Serve più personale»Da sabato 31 gennaio assumerà ufficialmente il Comando, il suo predecessore torna sul problema della carenza di personale ... ilcittadinomb.it

Michele Castore è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di MonzaMichele Castore, classe 1970, è il nuovo volto che da sabato 31 gennaio dirigerà il comando dei vigili del fuoco di Monza. All'interno della caserma di via Cavallotti, a fare le sue presentazioni ... monzatoday.it

Vi aspettiamo insieme a Dispaccio Napoli, Venerdì 16 gennaio, in Galleria, per la presentazione del libro di Lorenzo Castore, . è , co-pubblicato da NERO Editions e Spazio Giallo Interiors. Un incontro con l’autore facebook