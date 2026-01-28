michael rocchi ufficializza la rottura con cristina

Michael Rocchi ha annunciato ufficialmente di aver chiuso la sua relazione con Cristina. La coppia, che aveva fatto sognare molti fan durante la partecipazione a Uomini e Donne, si è appena lasciata. Nessun dettaglio sui motivi, solo la conferma della rottura, che mette fine a mesi di gossip e speculazioni.

. Fine di una storia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Maurizio “Michael” Rocchi rompe il silenzio e chiarisce una volta per tutte le voci circolate nelle ultime settimane. Il deejay cesenate, protagonista dell’ultima edizione di Uomini e Donne nel Trono Over e figura conosciuta in Romagna per l’attività editoriale e musicale, ha scelto i social per raccontare in prima persona la conclusione della relazione con Cristina Castiglione, la parrucchiera con cui aveva costruito un legame davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Giovedì 22 gennaio, Maurizio Rocchi, ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne, ha comunicato tramite Instagram la fine della sua relazione con Cristina, conosciuta nel programma condotto da Maria De Filippi.

