Miastenia grave | la cura arriva a casa

Nelle Marche, i pazienti con miastenia grave possono ora ricevere le cure direttamente a domicilio. La regione ha avviato un progetto che permette alle persone affette da questa malattia rara e cronica di ricevere trattamenti senza dover andare in ospedale. La novità riguarda soprattutto chi ha difficoltà a spostarsi o necessita di un’assistenza continua. La speranza è di migliorare la qualità di vita di chi affronta questa condizione, riducendo i tempi e i disagi delle visite ospedaliere.

Macerata, 28 gennaio 2026 – Nelle Marche la cura per i pazienti affetti da miastenia grave -una malattia autoimmune rara e cronica che toglie forza ai muscoli, causando una debolezza debilitante e potenzialmente letale- arriva a casa. Da oggi infatti possono somministrarsi la terapia direttamente a casa, in pochi secondi e in totale sicurezza. Appena approvata dall'Aifa, è ora disponibile anche nelle Marche una terapia innovativa (Efgartigimod alfa) in siringa preriempita che può essere autosomministrata a domicilio e non in ospedale. "La miastenia gravis rappresenta una sfida terapeutica importante - dichiara la dottoressa Cristina Petrelli, dirigente medico del reparto di Neurologia dell'ospedale di Macerata -.

