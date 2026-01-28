Mia | tornano i concerti in ateneo

Dopo un lungo stop, i concerti tornano a riempire gli spazi dell’ateneo. Gli studenti e i docenti ritrovano un momento di musica dal vivo, un’occasione per incontrarsi e scambiare idee. Le serate musicali diventano così un punto di incontro tra generazioni diverse, un modo per superare le distanze e vivere insieme un’esperienza condivisa.

La musica come occasione di dialogo e di incontro, di scambio e di intreccio di relazioni che attraversano i confini e le generazioni. È questo lo spirito che caratterizza l’edizione 2026 di Mia-Musica insieme in Ateneo, curata da Musica Insieme con l’Alma Mater. Un cartellone molto ricco, quello della rassegna, ospitato dall’Auditorium del DamsLab (piazzetta Pier Paolo Pasolini) che unisce giovani talenti e personalità di respiro internazionale, rivolto in particolare agli studenti e al personale dell’Ateneo bolognese ai quali è riservato l’ingresso gratuito. Per chi non è studente il biglietto costa 10 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

