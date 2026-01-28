Dopo un lungo stop, i concerti tornano a riempire gli spazi dell’ateneo. Gli studenti e i docenti ritrovano un momento di musica dal vivo, un’occasione per incontrarsi e scambiare idee. Le serate musicali diventano così un punto di incontro tra generazioni diverse, un modo per superare le distanze e vivere insieme un’esperienza condivisa.

La musica come occasione di dialogo e di incontro, di scambio e di intreccio di relazioni che attraversano i confini e le generazioni. È questo lo spirito che caratterizza l’edizione 2026 di Mia-Musica insieme in Ateneo, curata da Musica Insieme con l’Alma Mater. Un cartellone molto ricco, quello della rassegna, ospitato dall’Auditorium del DamsLab (piazzetta Pier Paolo Pasolini) che unisce giovani talenti e personalità di respiro internazionale, rivolto in particolare agli studenti e al personale dell’Ateneo bolognese ai quali è riservato l’ingresso gratuito. Per chi non è studente il biglietto costa 10 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mia: tornano i concerti in ateneo

Approfondimenti su Mia Tornano Concerti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mia Tornano Concerti

Argomenti discussi: Mia: tornano i concerti in ateneo; Musica per la Pace, musica per la cura. Torna la rassegna di Musica Insieme in Ateneo — Italiano; Giovanni Allevi torna in tour, il mieloma multiplo non lo ferma - OMaR; Calum Scott sul suo nuovo album Avenoir, i suoi concerti in India e altro ancora.

Mia: tornano i concerti in ateneoRicco cartellone curato da Musica Insieme al DamsLab. Si comincia il 4 febbraio con Maurizio Baglini ... msn.com

A Sassari tornano i concerti aperitivo di (To) Be in JazzIl festival (To) be in jazz - I Concerti Aperitivo allieterà anche quest'anno il Natale dei sassaresi. La manifestazione, organizzata dall'associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della ... ansa.it

Romeo A volte mi tornano in mente le parole di mia mamma Lei nata e cresciuta in una grande città di mare mi ha sempre detto che "dove c'è il mare c'è libertà"... Ho sempre fatto tesoro di queste parole che sono diventate parte di me da subito... Con il - facebook.com facebook