Mi sono sposato con Giorgio un paio di anni fa | chi è il marito di Gabriel Garko con il quale l’attore è rinato

Gabriel Garko ha confermato di essere felice con il suo compagno, con cui sta da quasi quattro anni. In un’intervista a “Verissimo”, l’attore ha detto di sentirsi in pace, di aver trovato il suo equilibrio e di essere sereno. La sua storia con Giorgio, che ha sposato un paio di anni fa, sembra avergli dato una nuova linfa e un senso di stabilità.

"Oggi sono sereno, sto bene, ho trovato il mio equilibrio e ho un compagno, stiamo insieme da quasi quattro anni", ha detto Gabriel Garko a " Verissimo ". Poi la dichiarazione a sorpresa nel salotto di Silvia Toffanin: "Mi sono sposato con Giorgio un paio di anni fa. Quando ho preso questa decisione è stato perché stavo bene. È stato il 2 dicembre e lo abbiamo fatto proprio perché vicino di Natale, quando tutti sono impegnati a pensare ai regali, quindi all'anagrafe magari nemmeno si sono resi conto della situazione. Almeno questo è stato il mio pensiero, in effetti è andata proprio così. Non abbiamo detto nulla alle rispettive famiglie, eravamo in quattro chiusi in Comune, da soli.

Durante l'intervista a Verissimo, Gabriel Garko ha condiviso un importante momento della sua vita privata, rivelando di essere convolato a nozze con Giorgio due anni fa.

Durante un'intervista a Verissimo, l'attore Gabriel Garko ha annunciato di aver celebrato un matrimonio in privato.

