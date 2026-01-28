Nintendo potrebbe presto portare due grandi classici del GameCube su Switch Online. Una foto promozionale circolata in rete mostra Metroid Prime 2: Echoes e Pikmin 2 tra i prossimi titoli in arrivo, ma Nintendo non ha ancora confermato nulla. I giochi sembrano autentici, e fan e appassionati aspettano con ansia novità ufficiali.

Due grandi classici GameCube potrebbero presto arricchire il catalogo di Nintendo Switch Online. In rete è emersa un’immagine promozionale che suggerisce l’arrivo di Metroid Prime 2: Echoes e Pikmin 2 all’interno del servizio, ma è bene precisare che al momento Nintendo non ha ancora confermato nulla, nonostante il materiale sembra effettivamente autentico. L’indiscrezione ha rapidamente attirato l’attenzione degli appassionati. E non sarebbe la prima volta che contenuti simili anticipano annunci ufficiali. Nintendo Life segnala che l’indizio nasce da un’immagine promozionale attribuita a Nintendo e individuata sul sito del rivenditore Walmart. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Metroid Prime 2 e Pikmin 2 per Gamecube sono in arrivo su Nintendo Switch Online?

Metroid Prime 4: Beyond, recentemente rilasciato su Nintendo Switch, ha riscosso ottimi giudizi, grazie a un risultato che Digital Foundry definisce sorprendentemente positivo.

È stato recentemente scoperto nel database del Pan European Game Information che Pikmin 3 Deluxe sarà compatibile con Nintendo Switch 2.

