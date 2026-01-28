Le previsioni del tempo per oggi segnalano una giornata grigia e instabile su tutta Italia. Al Nord ci sono molte nuvole, con piogge sparse e neve oltre gli 800 metri. Al Centro il cielo rimane coperto, con qualche pioggia leggera su Marche e basso Lazio, e neve sopra i 1000 metri sugli Appennini. Al Sud il maltempo si fa più intenso, con piogge forti e temporali diffusi, anche nubifragi, specialmente in Sardegna, Sicilia e Calabria. Le temperature calano al Nord, mentre si mantengono più alte al Sud,

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano con tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio da pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al nord rialzo al centro-sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 28-01-2026 ore 06:15

Approfondimenti su Roma Meteo

Il 6 gennaio 2026, a Roma, il tempo si presenta stabile al mattino con temperature in lieve calo, specie al Nord.

Le previsioni del meteo per Roma del 1° gennaio 2026 alle 06:15 indicano condizioni stabili e prevalentemente serene.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Meteo

Argomenti discussi: Meteo Roma: oggi poco nuvoloso, Mercoledì 28 pioggia e schiarite, Giovedì 29 nubi sparse; Allerta meteo dalle prime ore di mercoledì 28 Gennaio 2026, e per le successive 12-18 ore; Meteo, allerta arancione nel Lazio per mercoledì 28 gennaio: alcuni comuni del frusinate chiudono le scuole; Maltempo a Roma, domani attesi temporali e forti raffiche di vento. Scatta l'allerta.

Maltempo a Roma, domani attesi temporali e forti raffiche di vento. Scatta l'allertaLe previsioni del tempo a Roma per domani, mercoledì 28 gennaio, sono chiare. Si attendono temporali e raffiche di vento. Dalle prime ore di domani e per le successive 12-18 ore, scatterà sulla ... romatoday.it

Maltempo, allerta meteo arancione domani 28 gennaio per neve e pioggia e scuole chiuse: le regioni a rischioDomani, mercoledì 28 gennaio 2026, sarà un'altra giornata di intenso maltempo con piogge e vento forte, e neve a quote basse ... fanpage.it

“La neve trasforma ogni cosa in un soffice miracolo bianco!” Buona notte e sogni nevosi #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #meteo #segnalazionimeteoromaeprovincia - facebook.com facebook

Meteo Roma: allerta gialla sul Lazio per piogge e temporali, neve sopra i mille metri x.com