Meteo | Previsioni per giovedì 29 gennaio

Domani a Modena il cielo si presenterà molto nuvoloso al mattino, con piogge leggere. Nel corso della giornata, le nuvole si diraderanno e le precipitazioni spariranno. Le temperature resteranno basse, senza grandi variazioni.

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1376m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Meteo 29 gennaio

Previsioni meteo per giovedì 1 gennaio a Modena: al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con un aumento delle nubi nel pomeriggio.

Previsioni meteo per giovedì 8 gennaio a Modena: la giornata si presenterà con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni previste.

Previsioni meteo per giovedì 29 gennaio 2026

Ultime notizie su Meteo 29 gennaio

