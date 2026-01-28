Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 28 gennaio 2026

In Campania, il tempo di mercoledì 28 gennaio 2026 sarà caratterizzato da nuvole dense e pioggia. A Avellino, il cielo sarà coperto per tutta la giornata e si prevedono circa 37 millimetri di pioggia. La giornata sarà umida e grigia, con poche possibilità di schiarite.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 28 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 37mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1899m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio molto forti e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 20mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

