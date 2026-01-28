Meteo l' allarme di Mario Giuliacci | Dove si abbatte il maltempo

Il fine settimana si avvicina e le previsioni non sono rosee. Mario Giuliacci avverte che l’Italia sarà divisa in due dal punto di vista del tempo: da un lato ci saranno piogge e maltempo, dall’altro regioni più tranquille. La situazione resta instabile e bisogna prepararsi a eventuali disagi.

Il prossimo fine settimana si preannuncia nuovamente all'insegna dell' instabilità meteorologica, con un'Italia divisa in due dal punto di vista climatico. Come spiega Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, le regioni settentrionali potranno infatti beneficiare di un miglioramento delle condizioni meteo, mentre il Sud e le Isole Maggiori rischiano di essere ancora una volta interessati da una nuova fase di maltempo legata al transito di un ciclone. Nella giornata di sabato 31 gennaio il Nord e buona parte del Centro saranno protetti dall'alta pressione, che garantirà tempo in prevalenza soleggiato e stabile, accompagnato da temperature in linea con il periodo invernale.

