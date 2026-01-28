Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

La Protezione Civile ha pubblicato le previsioni del tempo per i prossimi due giorni. Giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, le condizioni meteo sono state aggiornate e sono disponibili sul sito ufficiale. Per chi deve pianificare spostamenti o attività all’aperto, è bene consultare le ultime informazioni fornite dagli esperti.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, pubblicate sul sito della protezione civile e aggiornate al 28 gennaio. Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 29 gennaio “ancora tempo instabile con precipitazioni isolate, anche a carattere di breve rovescio nel pomeriggio. Migliora in serata. Venti: prevalentemente deboli di direzione variabile. Temperature: in calo le minime, stazionarie le massime”. Venerdì 30 gennaio “modesta instabilità con fenomeni intermittenti che tenderanno ad insistere di più in serata. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: senza variazioni di rilievo”.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

