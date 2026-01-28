Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

La Protezione Civile ha pubblicato le previsioni del tempo per i prossimi due giorni. Giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, le condizioni meteo sono state aggiornate e sono disponibili sul sito ufficiale. Per chi deve pianificare spostamenti o attività all’aperto, è bene consultare le ultime informazioni fornite dagli esperti.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, pubblicate sul sito della protezione civile e aggiornate al 28 gennaio. Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 29 gennaio “ancora tempo instabile con precipitazioni isolate, anche a carattere di breve rovescio nel pomeriggio. Migliora in serata. Venti: prevalentemente deboli di direzione variabile. Temperature: in calo le minime, stazionarie le massime”. Venerdì 30 gennaio “modesta instabilità con fenomeni intermittenti che tenderanno ad insistere di più in serata. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: senza variazioni di rilievo”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile Ultime notizie su Meteo Previsioni Argomenti discussi: Video Meteo Domani; Settimana instabile, viavai di perturbazioni su Verona: altra pioggia in arrivo (e molta neve in montagna); Che tempo farà a febbraio 2026, la tendenza meteo dell'esperto: Attesa ondata di freddo sull'Europa; Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile. La Toscana si prepara ai Giorni della Merla: che tempo farà?Quest'anno la leggenda dei tre giorni più freddi dell’anno rischia seriamente di essere smentita, ma servirà l'ombrello. Il freddo si combatte anche a tavola: ecco i consigli del nutrizionista ... lanazione.it Meteo, Italia nella morsa del maltempo: piogge, rovesci, vento e neve a bassa quota. Cosa succede nelle prossime oreClima instabile e variabile negli ultimi giorni di gennaio 2026: torna il maltempo con piogge, freddo e neve. Scopriamo le previsioni meteo. meteo.it Buongiorno da Agenzia #ANSA. Le previsioni del tempo per oggi. https://meteo.ansa.it - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.