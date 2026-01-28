Meteo a singhiozzo | Centro-Sud instabile Nord tra nubi e schiarite diffuse

La settimana in Italia si presenta altalenante. Al centro e al sud, il cielo resta spesso coperto con piogge e rovesci che si susseguono. Al Nord, invece, le condizioni sono più tranquille, anche se non mancano nubi basse e qualche disturbo isolato. Le previsioni parlano di giornate con alternanza di sole e maltempo, senza un andamento stabile.

Roma - Settimana variabile sull'Italia: rovesci intermittenti al Centro-Sud, Nord spesso ai margini dei fenomeni, con miglioramenti alternati a nubi basse e locali disturbi La tendenza meteo della settimana conferma uno scenario a tratti instabile, con il Centro-Sud più esposto a piogge e rovesci intermittenti, mentre il Nord resterà in una fase variabile, spesso asciutta ma con nubi basse e disturbi locali. Le correnti occidentali manterranno un flusso irregolare, favorendo brevi peggioramenti alternati a schiarite. Giovedì 29 gennaio si aprirà con variabilità su Emilia e Nordest, dove non mancheranno precipitazioni residue e neve sulle Alpi oltre i 10001200 metri, in graduale attenuazione.

