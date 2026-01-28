Metal detector vicino alle scuole | dopo l’omicidio di Aba scattano i controlli sugli studenti

La Spezia mette subito in campo controlli più severi vicino alle scuole, dopo l’omicidio avvenuto dieci giorni fa alla Einaudi-Chiodo. La polizia ha iniziato a usare metal detector e a controllare gli studenti per prevenire altri incidenti. La scuola si stringe intorno agli studenti e alle famiglie, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli in tutta la zona.

La Spezia, 28 gennaio 2026 – A dieci giorni di distanza dall’omicidio all’arma bianca che si è consumato in una classe del professionale Einaudi-Chiodo, arrivano le prime misure di protezione. Non provvedimenti di natura educativa e a sfondo sociale, evocati da molti ma che necessitano di tempo, ingenti risorse e aspettative condivise. Per ora la macchina della prevenzione gira su altri ingranaggi, quelli della deterrenza, comunque da oliare e non poco. Controlli intensificati prima dell’ingresso a scuola. Ieri al terzo piano del Palazzo del Governo è tornato a riunirsi il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto della Spezia, Andrea Cantadori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

