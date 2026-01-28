Metal detector nelle scuole dopo l’omicidio di Aba | Dispositivi portatili per ‘scannerizzare’ giubbotti scarpe e zaini

La Spezia installa metal detector nelle scuole dopo il dramma dell’omicidio di Aba. Le scuole hanno deciso di rafforzare i controlli, utilizzando dispositivi portatili per controllare zaini, giubbotti e scarpe degli studenti. La paura di emulazione spinge le autorità a intervenire, sperando di evitare altri episodi violenti in città. La situazione resta tesa, e la comunità aspetta risposte concrete dalle istituzioni.

La Spezia – È il rischio di emulazione, oggi, a fare paura. La Spezia è ancora una città traumatizzata. Il dramma vissuto nei corridoi dell’istituto professionale Chiodo – dove dieci giorni fa un ragazzo appena maggiorenne ha tirato fuori un coltello dallo zaino e ha trafitto al costato un compagno, uccidendolo – è ancora negli occhi di tutti. Come il terrore che la violenza ingiustificata possa riproporsi. In altre aule e in modi altrettanto inaspettati. Psicosi collettiva? Fin troppo facile liquidare con frasi a effetto il clima di sospetto in cui è sprofondato il mondo della scuola. Studenti a lezione e testimoni convocati dal pm. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In seguito all’omicidio di Abanoud Youssef presso l’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, il governo annuncia interventi per migliorare la sicurezza scolastica.

L’introduzione dei metal detector nelle scuole è attualmente in fase di definizione.

