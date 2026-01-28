Metal detector a scuola scattano i controlli a sorpresa | pronta la direttiva del governo

Il governo ha deciso di intensificare i controlli nelle scuole. Oggi sono stati installati metal detector all’ingresso di alcune istituzioni e sono stati svolti controlli a sorpresa. Le forze dell’ordine sono intervenute anche durante l’orario scolastico, creando attenzione tra studenti e insegnanti. L’obiettivo è prevenire eventuali situazioni di rischio, ma la misura ha già scatenato discussioni tra chi la considera necessaria e chi la giudica eccessiva.

Metal detector all'ingresso, controlli improvvisi e intervento delle forze dell'ordine anche durante l'orario scolastico. È la nuova linea che il governo si prepara a mettere nero su bianco per arginare l'aumento dei coltelli tra i ragazzi. Nelle prossime ore è attesa una circolare congiunta del ministero dell'Interno e di quello dell'Istruzione, annunciata dal ministro Matteo Piantedosi. La direttiva darà ai presidi la possibilità di chiedere verifiche con metal detector portatili, anche a sorpresa, in accordo con i prefetti e nel rispetto dell'autonomia scolastica. «Stiamo lavorando alla direttiva e potrebbe uscire già oggi o al massimo domani», ha spiegato Piantedosi, illustrando un tassello del più ampio pacchetto sicurezza allo studio dell'esecutivo.

