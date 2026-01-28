Metal detector a scuola | la circolare di Valditara e Piantedosi dopo l’omicidio a La Spezia

Dopo l’omicidio di un ragazzo di 18 anni a La Spezia, i ministri Valditara e Piantedosi hanno deciso di intervenire. Hanno firmato una circolare che prevede l’uso di metal detector nelle scuole per cercare di fermare l’uso di coltelli tra i giovani. La misura arriva dopo un episodio che ha scosso l’intera comunità scolastica e solleva subito polemiche sulla sua efficacia e sulla sua applicazione concreta.

Per arginare l’utilizzo dei coltelli tra i giovani nelle scuole, dopo l’omicidio dello studente 18enne dell’Istituto Einaudi a La Spezia, i ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno sottoscritto una circolare che prevede, tra l’altro, l’utilizzo di metal detector nelle scuole. La misura potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell’ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche. Proprio a La Spezia, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza ha dato il via libera ai controlli con i metal detector portatili all’esterno degli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha diffuso una circolare che chiarisce quando e come usare i metal detector nelle scuole.

Questa mattina i ministri Valditara e Piantedosi hanno firmato una circolare rivolta alle scuole italiane.

Metal detector a scuola, dai varchi mobili alle bacchette: le tipologie e come funzionano; I presidi bocciano i metal detector a scuola: Misura irrealizzabile e fallimentare; Valeria Pirone, la preside di Ponticelli che per prima ha adottato i metal detector a scuola: Effetti positivi, i ragazzi ora si sentono sicuri; Metal detector nelle scuole, come negli USA e nel Regno unito. Favorevoli e contrari, il dibattito.

