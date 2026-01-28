Matteo Messina Denaro si trova in auto, seduto accanto al colonnello dei Carabinieri che l’ha arrestato. È visibilmente incredulo, come se fosse ancora sotto shock. La sua cattura, arrivata dopo decenni di fuga, sembra più una scena di un film che un’operazione di polizia reale. I Carabinieri, invece, si muovono con precisione e calma, consapevoli di aver concluso una delle missioni più complesse degli ultimi anni.

Seduto in macchina accanto al colonnello dei Carabinieri che lo ha arrestato, Matteo Messina Denaro è soprattutto incredulo. E si può capire il suo stupore visto che, ultimo grande boss mafioso responsabile di stragi e omicidi, uno dei latitanti più ricercati al mondo, per trent’anni è rimasto indisturbato nella sua terra. Vuole sapere chi l’ha tradito. Ma no, non c’è stato nessun tradimento, gli risponde il colonnello. Con i suoi uomini del Ros ha indagato senza sosta fino a mettere a segno il clamoroso risultato. L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro è una miniserie che, in onda martedì 3 e mercoledì 4 febbraio su Raiuno, ricostruisce gli ultimi tre mesi di quella caccia all’uomo coronata, il 23 gennaio 2023, da un risultato tanto atteso quanto importante, una vittoria dello Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Messina Denaro: la cattura è un film: "Per i carabinieri, eroi nell’ombra"

Approfondimenti su Messina Denaro

