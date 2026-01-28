Mercoledì vintage | è Champions pare la Coppa dei Campioni di una volta

Da gazzetta.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì sera di grande calcio europeo, con la Champions League che torna a riempire gli schermi. Trentasei squadre si sfidano contemporaneamente, come ai tempi della Coppa dei Campioni di una volta, senza spezzoni o interruzioni. È un ritorno al passato che fa sentire gli appassionati come se fossero tornati indietro di qualche decennio. La scena si accende subito con le partite che si giocano in contemporanea, mentre i tifosi si preparano a seguire da vicino ogni movimento delle proprie squadre. E nel cuore di tutto, c’è il piac

Massì, saliamo a bordo di questo mercoledì da leoni, come fosse la DeLorean di Doc Brown e regaliamoci una botta di nostalgia. Viaggiamo nel tempo fino alle lontane domeniche pomeriggio quando le partite iniziavano tutte alla stessa ora e la tv non aveva ancora la forza di imporre lo spezzatino che aveva senso solo a tavola. Oltre alla domenica, giorno di Messa, si celebrava il calcio solo di mercoledì, che era il tabernacolo di ciò che era più sacro: la Coppa dei Campioni. La sacralità proveniva dal fatto che ogni campionato esprimeva il suo dio, uno solo. Oggi una nazione può anche avere cinque presunte divinità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mercoled236 vintage 232 champions pare la coppa dei campioni di una volta

© Gazzetta.it - Mercoledì vintage: è Champions, pare la Coppa dei Campioni di una volta

Approfondimenti su Champions Lega

Tennis: Coppa Davis, Italia-Spagna 2-0 e azzurri campioni per la terza volta consecutiva

Solaro, da domenica 11 gennaio mercatino vintage una volta al mese

A partire da domenica 11 gennaio, Solaro ospiterà un mercatino vintage mensile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Champions Lega

Argomenti discussi: Mercoledì vintage: è Champions, pare la Coppa dei Campioni di una volta.

mercoledì vintage è championsMercoledì vintage: è Champions, pare la Coppa dei Campioni di una voltaTrentasei squadre in contemporanea, come quando la tv non imponeva lo spezzatino. Ed è subito Scusa, Ciotti... ... gazzetta.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.