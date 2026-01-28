Mercoledì sera di grande calcio europeo, con la Champions League che torna a riempire gli schermi. Trentasei squadre si sfidano contemporaneamente, come ai tempi della Coppa dei Campioni di una volta, senza spezzoni o interruzioni. È un ritorno al passato che fa sentire gli appassionati come se fossero tornati indietro di qualche decennio. La scena si accende subito con le partite che si giocano in contemporanea, mentre i tifosi si preparano a seguire da vicino ogni movimento delle proprie squadre. E nel cuore di tutto, c’è il piac

Massì, saliamo a bordo di questo mercoledì da leoni, come fosse la DeLorean di Doc Brown e regaliamoci una botta di nostalgia. Viaggiamo nel tempo fino alle lontane domeniche pomeriggio quando le partite iniziavano tutte alla stessa ora e la tv non aveva ancora la forza di imporre lo spezzatino che aveva senso solo a tavola. Oltre alla domenica, giorno di Messa, si celebrava il calcio solo di mercoledì, che era il tabernacolo di ciò che era più sacro: la Coppa dei Campioni. La sacralità proveniva dal fatto che ogni campionato esprimeva il suo dio, uno solo. Oggi una nazione può anche avere cinque presunte divinità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercoledì vintage: è Champions, pare la Coppa dei Campioni di una volta

