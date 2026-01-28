Mercoledì da Dragoni | Ice e Minnesota | cosa c’è davvero dietro

Mercoledì da Dragoni si è aperto con un focus sui recenti disordini in Minnesota, legati a uno scandalo milionario. I protestanti si sono riuniti nelle strade, chiedendo spiegazioni su un caso che va oltre le polemiche di superficie. La vicenda, spesso descritta come una guerra civile negli Stati Uniti, in realtà riguarda questioni locali e un grande scandalo economico, che sta facendo discutere tutto il paese.

Il caso Ice viene raccontato come una guerra civile negli Usa, ma i disordini sono locali e coprono uno scandalo miliardario in Minnesota. E mentre il dibattito arriva in Italia, una cosa è chiara: la propaganda rischia di creare tensioni reali, anche sulla sicurezza internazionale. Di Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione. Proviamo ad esaminare con un po’ di pacatezza il disegno di legge sulla violenza sessuale nella nuova formulazione proposta dalla senatrice Giulia Bongiorno, della Lega, alla Commissione giustizia del Senato, di cui è presidente. Essa si differenzia, rispetto al testo approvato dalla Camera, soprattutto per la previsione che il reato sussiste quando l’atto sessuale sia compiuto «contro la volontà» della persona coinvolta e non più «in assenza del consenso» della medesima. 🔗 Leggi su Laverita.info

Mercoledì da Dragoni analizza il caso Minnesota, dove miliardi di dollari destinati a aiuti umanitari e istruzione sono stati dirottati in una rete di associazioni inesistenti e fondi pubblici sono stati dispersi senza adeguata copertura mediatica.

La notizia delle presenze di agenti statunitensi collegati all’ICE durante le Olimpiadi di Milano-Cortina fa discutere anche in Trentino.

ICE e Minnesota: cosa c’è davvero dietro | Mercoledì da Dragoni - Ep.12

Argomenti discussi: Maltempo, stanziati 100 milioni. Governatori nominati commissari; Garanzie a Kiev se cede il Donbass. Lite (con giallo) Casa Bianca-stampa; Se piovono coltellate è colpa del governo. Gabanelli dà i numeri; Il poliziotto rischia 21 anni di carcere. È indagato per omicidio volontario.

