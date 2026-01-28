Mercato si avvicina il gong | Salernitana molto attiva Benevento cerca il colpo last minute

Il mercato di gennaio sta per chiudersi e le squadre campane si muovono con decisione. La Salernitana continua a spingere forte, cercando l’ultimo colpo prima della scadenza. Il Benevento invece punta a sorprendere con un acquisto last minute. Alle 20 di venerdì, il gong del mercato di serie C si avvicina e le ore finali potrebbero portare ancora qualche sorpresa. Le squadre sono in corsa, sperando di chiudere l’affare giusto prima che finisca il tempo.

Tempo di lettura: 4 minuti Il gong del mercato di serie C (idem in A e B) è fissato per le ore 20 del 2 febbraio e con il diminuire dei giorni si assottigliano le possibilità per le squadre campane di assicurarsi calciatori che spostano gli equilibri, anche se proprio sul suono della sirena potrebbe arrivare qualche fuoco di artificio. A Benevento, dopo l'arrivo di Caldirola dalla Folgore Caratese, il direttore tecnico Marcello Carli è sempre alla ricerca di un terzino sinistro per sopperire all'infortunio di Ricci. Il nome di Cagnano dell'Avellino trattato ad inizio gennaio non sembra suscitare grande entusiasmo visti anche i costi elevati dell'operazione.

