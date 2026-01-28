Mercato Napoli idea di scambio | nuovo piano per accontentare Conte

Il Napoli lavora fino all’ultimo secondo per rinforzare la squadra. La società ha in mente un nuovo piano per accontentare Conte e sfruttare al massimo le occasioni di mercato. Si intensificano le trattative e l’obiettivo è portare a casa qualche innesto importante prima della chiusura della finestra di trasferimenti. I tifosi restano in attesa, sperando che le mosse portino i frutti sperati.

Il Napoli proverà a dare animo al mercato fino all’ultimo secondo, magari provando a sfruttare le giuste occasioni. Le cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca ed il possibile addio di Mathias Olivera, il club potrà avere la possibilità di operare anche in entrata rispettando il ‘saldo zero’ al quale dovrà sottostare nel corso dei questa sessione invernale di mercato. Napoli, ultima idea di mercato: Mazzocchi ai saluti?. Proprio in queste ore è emersa un’ultima volta di mercato che riguarderebbe un possibile scambio da intavolare tra la società azzurra ed il Bologna. Sul piatto dovrebbe finire Pasquale Mazzocchi, giocatore che ha avuto un rendimento altalenante dall’inizio della stagione ad oggi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, idea di scambio: nuovo piano per accontentare Conte Approfondimenti su Mercato Napoli Antonio Conte vorrebbe un suo pupillo al Napoli: idea scambio con un club estero Via i flop Lucca e Lang: il Napoli fa cassa per accontentare Conte Il Napoli si impegna a cedere Lucca e Lang, acquistati in estate per circa 60 milioni di euro, al fine di soddisfare le richieste di Antonio Conte. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mercato Napoli Argomenti discussi: Napoli, l'idea Marcos Leonardo resiste: può arrivare senza Lucca come contropartita; Il mercato di giornata: Cremonese, sondaggio per Thorsby. Napoli, idea Giovane. Sulemana al Cagliari; McTominay, il Napoli lo blinda e spinge sul mercato: idea Sterling, caso Lucca e sorpresa Insigne; Il Napoli piomba su Giovane: blitz dopo l’addio di Lang. Calciomercato, le notizie di oggi in diretta: la Juventus insiste per Kolo Muani e punta Norton-Cuffy; Genoa visite mediche per Amorim; Napoli su Alisson e Juanlu Sanchez(Nicolò Franceschin-red.gianlucadimarzio.com) La Juve non molla Brooke Norton-Cuffy. Ci sono stati nuovi contatti tra il club bianconero e il Genoa. Un prestito con obbligo di riscatto legato alla ... corriere.it Napoli, Holm l’alternativa a Juanlu: possibile scambio con MazzocchiIl Napoli è attivo, per quanto può, sul mercato. Oltre a Juanlu Sanchez del Siviglia, piace anche Holm del Bologna. ilnapolista.it Marchetti: “Alisson Santos è tra i nomi più concreti per il Napoli” Il Napoli guarda al campo, ma il mercato resta sullo sfondo. A Sky Sport 24, Luca Marchetti fa il punto sulle strategie azzurre, indicando una pista precisa. “Alisson Santos dello Sporting è uno dei facebook Napoli, rinforzi anti-emergenza: ma Anguissa resta ancora ai box #napoli #mercato #terrier #fortini #anguissa x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.