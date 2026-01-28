Oggi Simone Romagnoli dovrebbe arrivare in città per le visite mediche. Dopo quasi quattro anni, il difensore tornerà all’Empoli, pronto a firmare il contratto. La società insiste per portare anche Moro, mentre il Parma si muove su Carboni. La firma di Romagnoli potrebbe ufficializzare il ritorno dell’Empoli in questa sessione di mercato.

Oggi Simone Romagnoli dovrebbe essere in città per le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo riporta ad Empoli dopo quasi quattro anni. Sarà lui il primo acquisto dell’era Stefanelli, un profilo di esperienza per la retroguardia azzurra, da dove a questo punto dovrebbe essere quasi sicuramente in uscita Tosto. Al giovane figlio d’arte continuano a fare la corte due formazioni di Lega Pro come il Livorno e l’Inter Under 23. Il Parma invece piomba su Carboni per sostituire Lovik e farne il vice Valeri. Da capire, invece, come si evolveranno le questioni Obaretin e Curto. Sul primo continua infatti il pressing di Verona e Genoa, mentre sull’ex Sampdoria resta vivo l’interesse dello Spezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato. Firma di Romagnoli. Si insiste per Moro. Parma su Carboni

Approfondimenti su Romagnoli Firma

L’Empoli si prepara a ufficializzare l’acquisto di Simone Romagnoli, che potrebbe essere il primo arrivo durante questa sessione di mercato invernale.

Hans Nicolussi Caviglia è atterrato a Parma e si è subito diretto verso il centro sportivo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Romagnoli Firma

Argomenti discussi: Calciomercato, news e trattative in diretta LIVE; SS Lazio: il ds Fabiani denuncia ai carabinieri dei sabotaggi sulle trattative di mercato; Alessio Romagnoli, Lazio: Mai inserito sul mercato, resterà un giocatore biancoceleste; Lazio, è crisi tra Lotito e Sarri: se ne va anche Romagnoli.

Mercato. Firma di Romagnoli. Si insiste per Moro. Parma su CarboniOggi Simone Romagnoli dovrebbe essere in città per le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che ... sport.quotidiano.net

Transfer Market. Romagnoli signs. Moro is in the mix. Parma is pursuing Carboni.Simone Romagnoli is expected to be in town today for a medical before signing the contract that will bring him back to Empoli after nearly four years. He will be the first signing of the Stefanelli er ... sport.quotidiano.net

Mercato Venezia, accordo verbale raggiunto per Lauberbach: la firma attesa per giovedì, ecco le cifre - facebook.com facebook

#Calciomercato @acmilan, @RLC firma il #rinnovo o torna in Inghilterra Il punto - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #LoftusCheek #transfers #Video x.com