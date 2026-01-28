A Minneapolis, durante un comizio, un uomo ha cercato di colpire la deputata democratica Ilhan Omar mentre parlava ai suoi sostenitori. Lei ha reagito senza farsi male, mentre l’aggressore è stato subito fermato. Trump ha commentato l’incidente come una “messa in scena”, ma l’episodio evidenzia ancora una volta come la tensione politica negli Stati Uniti sia alta e come la violenza continui a essere un rischio concreto.

T ensione altissima a Minneapolis, dove la politica americana continua a mescolarsi con la violenza. La deputata democratica Ilhan Omar è stata vittima di un’aggressione mentre parlava davanti ai suoi sostenitori per chiedere la fine della repressione anti-immigrazione. Un uomo è riuscito ad avvicinarsi al podio e le ha spruzzato addosso un liquido ignoto utilizzando una siringa, scatenando il caos tra i presenti. Nonostante lo shock e l’odore pungente simile a quello di aceto diffusosi nell’aria, la deputata ha scelto di non abbandonare il palco. Ilhan Omar ha ripreso la parola dopo pochi minuti di interruzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mentre parlava davanti ai suoi elettori, un uomo ha provato a colpirla. Ma per Trump è tutta una "messa in scena"

