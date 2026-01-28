Mentre il mondo naviga in acque agitate c’è chi scende e chi decide di proseguire

Mentre il mondo sembra attraversare momenti complicati, ci sono persone che scelgono di andare avanti. Alcuni decidono di scendere e fermarsi, altri invece di proseguire il cammino. La frase “Il mondo è bello perché è vario” risuona tra le strade e tra le persone, ricordando che la diversità e le scelte personali fanno parte della vita di tutti i giorni.

“Il mondo è bello perché è vario”, questa è la frase che si sente spesso ripetere un pò dapnpertutto. La stessa, molto probabilmente, è quanto risulta dalla distillazione di un gran numero di esperienze fatte da parte di un’ umanità disincanta.Cosi ieri, a New Dehli, si è avuta la smentita della validità di un refrain in voga qualche anno fa, spesso usato dai giovani, anche a sproposito. “Mai una gioia!”, questo lo slogan appena accennato, con cui commentare con ironia, seppur mesta, la serie di notizie negative apprese di persona o attinte dai mezzi dell’informazione. In effetti nella capitale indiana negli ultimi giorni è accaduta qualcosa di importanza tale che imporrà di segnare marcatamente la linea del tempo che separerà di netto il prima e il dopo della regolamentazione più su accennata.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Mondo Agitato La classifica delle 16 aziende top per fatturato a Monza e Brianza: chi sale, chi scende e chi entra Chi sale, chi scende, chi esce. La giunta Decaro è un puzzle ancora da comporre: tutti i nomi La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Mondo Agitato Argomenti discussi: Kourtney Kardashian riceve attenzioni con le guance rosa mentre fa surf; I migliori al mondo: perché gli Stati Uniti acquistano rompighiaccio dalla Finlandia; The Witcher IV: Caccia ai Mostri con Ciri; WhatsApp Introduce la Funzione Ultime Ricerche per Android: Navigazione Più Rapida e Privata. Se l’economia corre mentre il mondo brucia, chi vince davvero?Al via Davos 2026: tra mercati ai massimi e crisi geopolitiche, il World Economic Forum analizza lo strabismo del mondo moderno. Focus su IA, dazi USA e nuovi equilibri globali. veb.it Navigare in rete oggi è un’avventura quotidiana, fatta di scelte piccole e grandi. Navigare senza paura è un libro-gioco che invita ragazzi e ragazze a esplorare il mondo digitale come veri esploratori: osservando, decidendo, sbagliando e riprovando. Quattro s - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.