Menichelli quel doppio salto mortale sul muretto della scuola

Se n’è andato Franco Menichelli, il campione olimpico di ginnastica che nel 1964 a Tokyo ha portato l’Italia sul tetto del mondo. Aveva 80 anni ed era conosciuto anche per il suo doppio salto mortale sul muretto della scuola, un gesto che restava impresso nei ricordi di chi lo aveva visto in azione. Dopo le medaglie a Roma e a Città del Messico, una serie di infortuni lo aveva fermato, ma lui non aveva mai smesso di insegnare. Per oltre 50 anni, aveva trasmesso passione

Se n'è andato un vecchio amico, Franco Menichelli, campione olimpionico di ginnastica a Tokyo nel 1964, ma già bronzo a Roma nel '60 e poi vittima a Città del Messico nel '68 d'un infortunio che gli impedì di conquistare altre medaglie ma non di insegnare per mezzo secolo ginnastica agli atleti suoi eredi e ai ragazzi di un istituto tecnico della capitale. Era un mio compagno di scuola, alla Cola di Rienzo di Roma, dove frequentavamo l'avviamento al lavoro a indirizzo commerciale, le medie dei poveri, dei somari e di chi, come lui, non aveva molto tempo da dedicare allo studio, impegnato come era ad allenarsi intensamente in vista della sua sicura, secondo i tecnici del Coni, partecipazione alle olimpiadi di Roma.

