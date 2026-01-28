Giorgia Meloni si presenta a Niscemi con tono deciso, interrompendo le domande dei giornalisti. La premier, arrivata in Sicilia per seguire la situazione della frana che ha evacuato oltre 1500 persone, si rivolge ai cronisti con parole chiare: “Evitiamo piazzate, siamo qui per lavorare”. La scena si svolge sotto gli occhi di molti, mentre Meloni cerca di mantenere il focus sulla sua visita ufficiale, senza lasciarsi coinvolgere da polemiche o domande insistenti.

"Non facciamo piazzate, siamo qui per lavorare". Sono le parole della premier Giorgia Meloni circondata da decine di giornalisti che le chiedevano un commento sul suo arrivo a Niscemi, in provincia di Caltanissetta per un vertice sulla frana che ha causato 1500 sfollati. Appena scesa dall'auto, la presidente del Consiglio è entrata nel municipio senza rilasciare dichiarazioni

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni viene circondata dai cronisti al suo arrivo a Niscemi e sbotta: “Evitiamo piazzate, siamo qui per lavorare”

Oggi si svolge in tribunale l’udienza relativa al caso Pandoro Gate, che coinvolge l’influencer Chiara Ferragni.

Giorgia Meloni arriva a Niscemi.

La Ragione. Hans Zimmer · Time. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata oggi a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per visitare il paese colpito dalla frana. Meloni ha sorvolato la zona in elicottero, insieme al capo della Protezione civile Fabio - facebook.com facebook

Giorgia Meloni stamani si è finalmente svegliata ed è andata in Sicilia. È arrivata dopo la Schlein, è arrivata dopo la mia uscita, è arrivata dopo giorni di menefreghismo. Ma è arrivata. Meglio tardi che mai. Ora vediamo se tira fuori gli stivali e soprattutto i soldi. x.com