Meloni sul maltempo in Sicilia | Dispiaciuta per le polemiche nessuno pensa di poter affrontare questa questione con 100 milioni VIDEO

Meloni si mostra dispiaciuta per le polemiche sul maltempo in Sicilia. La premier spiega che i 100 milioni stanziati sono un aiuto immediato e limitato, frutto di un primo intervento emergenziale.

«Sono un pò dispiaciuta per le polemiche perché nelle riunioni che abbiamo fatto anche prima abbiamo ampiamente chiarito che si trattava di un primissimo stanziamento emergenziale per dare un contributo immediato, una tantum, ai cittadini e alle aziende colpite». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla riunione a Catania sull'emergenza maltempo, come si vede in un video diffuso da Palazzo Chigi. « Nessuno pensa di poter affrontare seriamente questa questione con 100 milioni di euro per tre regioni, l’ho abbondantemente chiarito », ha sottolineato la premier, ricordando che «anche quando si è trattato dell’Emilia Romagna che spesso si cita il decreto che affrontava in maniera complessiva le necessità del dramma di allora è arrivato dopo qualche settimana». 🔗 Leggi su Feedpress.me

