Giorgia Meloni è arrivata in Sicilia per incontrare le persone colpite dall’alluvione. La premier ha detto che il governo non farà come nel ’97 sugli indennizzi agli alluvionati. Ha ringraziato Bonelli per essere presente e ha promesso di intervenire subito per aiutare le zone più colpite. La situazione resta critica, ma Meloni ha assicurato che si agirà in fretta.

Giorgia Meloni è volata in Sicilia per fare il punto della situazione dopo la eccezionale ondata di maltempo dei giorni scorsi. In elicottero la premier ha sorvolato i territori più colpiti dal ciclone Harry, poi ha fatto tappa a Niscemi e quindi ha partecipato a un vertice operativo a Catania. I danni più ingenti si sono registrati nella cittadina in provincia di Caltanissetta, dove una frana attiva di grandi dimensioni sta interessando il centro abitato e ha finora portato all’evacuazione di circa 1500 abitanti. «A Niscemi – fa sapere Palazzo Chigi – il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti e ha presieduto presso la sede del Comune una riunione, alla quale hanno partecipato il Prefetto di Caltanissetta, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano e i tecnici della Protezione Civile». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni in Sicilia: “Sugli indennizzi agli alluvionati non faremo come nel ’97”. Fair play con Bonelli: grazie della presenza

Argomenti discussi: Maltempo, Schifani a Messina: Call con Meloni, CdM per emergenza nazionale già lunedì; Meloni, in Sicilia è sparita una linea ferroviaria. Venga a vedere... (di Manginobrioches); Ciclone Harry, il governo Meloni dichiarerà lo stato di emergenza per i territori flagellati; Frana Niscemi, oltre 1.500 sfollati. Meloni sorvola zone colpite dal maltempo in Sicilia.

