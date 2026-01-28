Meloni e il caos Vanacci Salvini inadatto a negoziarci Simboli e sparate per cercare l' espulsione

Meloni cerca di capire come gestire l’affaire Vannacci, che ha depositato il marchio Futuro Nazionale. La situazione si complica dopo le tensioni con Vanacci, che ora sembra essere un problema per la premier. Salvini invece si fa da parte, definendosi inadatto a trattare con Meloni su questa faccenda. La discussione si accende tra simboli e parole dure, mentre il governo cerca di trovare una via d’uscita.

Il generale deposita il suo logo "Futuro Nazionale", il segretario della Lega lo ignora e non lo incontra ma per FdI è "agente del caos" che piace alla Russia di Putin. Parla Ziello, fedelissimo del generale: "E' Salvini che deve chiarire la linea. Noi non ci muoviamo" Ha liberato Vannacci dalla lampada e ora non sa come rimetterlo al suo posto. Guardate che l’affare Vannacci (che ha depositato il marchio Futuro Nazionale) è serissimo e Meloni sta spiegando a FdI: “Se Salvini non se ne occupa, saremo costretti a occuparcene noi”. Vannacci cerca la cacciata e Salvini gli sta solo regalando tempo, spazio sui giornali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Durante la seduta di Strasburgo di ieri, si è registrato un clima di tensione tra le forze politiche europee.

La Lega chiarisce di non aver contattato Salvini per chiedere l'espulsione di Vannacci.

