Meloni blitz a Niscemi Vertice con il capo della Protezione Civile VIDEO

Meloni ha fatto un blitz questa mattina a Niscemi, visitando direttamente la zona colpita dalla frana e dal ciclone Harry. A bordo di un elicottero, la premier ha sorvolato i fronti interessati prima di entrare in municipio per una riunione con l’amministrazione e i soccorritori. Oltre 1500 persone sono state evacuate dalla zona rossa, e ora si cerca di coordinare gli interventi per mettere in sicurezza la zona.

AGI - Blitz di Giorgia Meloni questa mattina a Niscemi: dopo aver sorvolato l'area interessata dall' imponente frana ( ma anche i fronti colpiti dal ciclone Harry) a bordo di un elicottero con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, la premier è entrata in municipio per partecipare a una riunione operativa con l'amministrazione e con coloro che sono impegnati sul fronte della poderosa frana che ha determinato l' evacuazione di oltre 1500 residenti dalla zona rossa. Obiettivo del vertice era fare il punto della situazione e degli interventi più urgenti da effettuare. In cima ai temi trattati nella riunione con Ciciliano, il sindaco Massimiliano Conti e altri amministratori, le soluzioni abitative per i tanti fra i 1500 sfollati che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni e che non potranno farvi rientro.

