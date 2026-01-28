Meloni a Niscemi Vertice con la Protezione Civile

Da agi.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, dove si è incontrata con i vertici della Protezione Civile. Dopo aver sorvolato l’area colpita dalla frana a bordo di un elicottero, si è fermata per un vertice con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. La visita serve a fare il punto sulla situazione e valutare i prossimi interventi.

AGI - Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, dopo aver sorvolato l'area interessata dalla frana, a bordo di un elicottero con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. La premier è entrata in municipio insieme a Ciciliano per partecipare a una riunione operativa con l'amministrazione e con coloro che sono impegnati sul fronte della poderosa frana che ha determinato l' evacuazione di oltre 1500 residenti dalla zona rossa. Obiettivo del vertice è fare il punto della situazione e degli interventi da effettuare. Il sopralluogo del procuratore e il rischio smottamento. Ieri era stato il procuratore di Gela, Salvatore Vella, a fare un sopralluogo nella zona rossa prendendo atto, come già accertato dalla Protezione civile, che lo smottamento non si è fermato e che l'intera collina sta scivolando verso la Piana di Gela. 🔗 Leggi su Agi.it

meloni a niscemi vertice con la protezione civile

© Agi.it - Meloni a Niscemi. Vertice con la Protezione Civile

Approfondimenti su Meloni Niscemi

Niscemi, la ricognizione del capo della Protezione Civile Ciciliano sulla frana

La visita del capo del Dipartimento Ciciliano a Niscemi ha permesso di valutare la situazione della frana attraverso un sopralluogo aereo.

Protezione civile Sicilia: "Evacuate 500 persone per frana a Niscemi"

La Protezione Civile della Sicilia ha evacuato circa 500 persone a Niscemi a causa di una frana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Meloni Niscemi

Argomenti discussi: Frana a Niscemi: al via nuovi sgomberi. Musumeci partecipa al vertice e promette l'impegno del Governo; Vertice Meloni-Merz, la premier: 'Ue sia protagonista del suo destino'; Meloni: Chiesto agli Usa di rivedere il Board of peace. Spero nel Nobel a Trump; Vertice intergovernativo a Roma tra Italia e Germania, Meloni La volontà di cooperazione con gli Usa rimane salda.

meloni a niscemi verticeFrana Niscemi, Meloni sorvola l’area in elicottero e arriva in ComuneLa premier con il capo della Protezione civile Ciciliano. Schifani: Soldi del Ponte per le zone colpite? Sono polemiche politiche ... quotidiano.net

meloni a niscemi verticeLa premier Giorgia Meloni in visita a Niscemi colpita dalla franaLa premier Giorgia Meloni è arrivata nel Municipio di Niscemi (Caltanissetta), il paese sconvolto dalla frana. La premier prima di arrivare nel comune ha sorvolato in elicottero le zone colpite dal ma ... video.corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.