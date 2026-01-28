Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, dove si è incontrata con i vertici della Protezione Civile. Dopo aver sorvolato l’area colpita dalla frana a bordo di un elicottero, si è fermata per un vertice con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. La visita serve a fare il punto sulla situazione e valutare i prossimi interventi.

AGI - Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, dopo aver sorvolato l'area interessata dalla frana, a bordo di un elicottero con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. La premier è entrata in municipio insieme a Ciciliano per partecipare a una riunione operativa con l'amministrazione e con coloro che sono impegnati sul fronte della poderosa frana che ha determinato l' evacuazione di oltre 1500 residenti dalla zona rossa. Obiettivo del vertice è fare il punto della situazione e degli interventi da effettuare. Il sopralluogo del procuratore e il rischio smottamento. Ieri era stato il procuratore di Gela, Salvatore Vella, a fare un sopralluogo nella zona rossa prendendo atto, come già accertato dalla Protezione civile, che lo smottamento non si è fermato e che l'intera collina sta scivolando verso la Piana di Gela. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni a Niscemi. Vertice con la Protezione Civile

Approfondimenti su Meloni Niscemi

La visita del capo del Dipartimento Ciciliano a Niscemi ha permesso di valutare la situazione della frana attraverso un sopralluogo aereo.

La Protezione Civile della Sicilia ha evacuato circa 500 persone a Niscemi a causa di una frana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Meloni Niscemi

Argomenti discussi: Frana a Niscemi: al via nuovi sgomberi. Musumeci partecipa al vertice e promette l'impegno del Governo; Vertice Meloni-Merz, la premier: 'Ue sia protagonista del suo destino'; Meloni: Chiesto agli Usa di rivedere il Board of peace. Spero nel Nobel a Trump; Vertice intergovernativo a Roma tra Italia e Germania, Meloni La volontà di cooperazione con gli Usa rimane salda.

Frana Niscemi, Meloni sorvola l’area in elicottero e arriva in ComuneLa premier con il capo della Protezione civile Ciciliano. Schifani: Soldi del Ponte per le zone colpite? Sono polemiche politiche ... quotidiano.net

La premier Giorgia Meloni in visita a Niscemi colpita dalla franaLa premier Giorgia Meloni è arrivata nel Municipio di Niscemi (Caltanissetta), il paese sconvolto dalla frana. La premier prima di arrivare nel comune ha sorvolato in elicottero le zone colpite dal ma ... video.corriere.it

#Sicilia, Luigi D’Angelo (Protezione Civile) a RTL 102.5: “Situazione critica, fascia da 50 metri a forte rischio crollo” x.com

Per la Protezione civile la collina sta slittando. Dalla Regione 14 milioni a fine 2023 (di Saul Caia) - facebook.com facebook