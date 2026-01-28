Meloni a Niscemi sorvolo in elicottero e riunione operativa in Comune

Giorgia Meloni è arrivata questa mattina a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La premier ha sorvolato la territorio in elicottero, poi si è riunita in Comune con i tecnici e le autorità locali. L’obiettivo è fare il punto sulla frana che ha colpito il paese e capire quali interventi servono subito. La situazione rimane critica, e Meloni ha promesso di seguire da vicino gli sviluppi.

Giorgia Meloni è a Niscemi per partecipare alla riunione operativa per fare il punto della situazione sulla frana che ha colpito il Comune in provincia di Caltanissetta. Prima di arrivare in municipio, la presidente del Consiglio ha anche eseguito, con un sorvolo in elicottero assieme Fabio Ciciliano, capo della Protezione civile nazionale, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia. Presenti in municipio il sindaco Massimiliano Conti, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, il prefetto di Caltanissetta Donatella Licia Messina e il deputato di Avs Angelo Bonelli.

