Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi per un sopralluogo. La presidente del Consiglio ha voluto vedere di persona la zona colpita, dove un’intera collina si sta muovendo verso la piana di Gela. Meloni ha detto che agiranno in fretta per affrontare la situazione.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata a Niscemi (Caltanissetta) per rendersi conto di persona di ciò che è accaduto, con un'intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela. La premier, assieme al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, ha poi partecipato a una riunione operativa nel Comune. Con loro anche il sindaco Massimiliano Conti, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e il deputato di Avs Angelo Bonelli. Prima di raggiungere la cittadina Meloni ha sorvolato in elicottero le aree colpite dalla frana di questi ultimi giorni. Quella di Niscemi è stata solo la prima tappa della missione nei territori siciliani colpiti dal maltempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni a Niscemi, sopralluogo sulle zone colpite: "Agiremo celermente"

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha visitato Niscemi per vedere con i propri occhi le zone colpite dal crollo della collina.

La premier Giorgia Meloni visita Niscemi, in Sicilia, per capire da vicino i danni causati dal maltempo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Frana Niscemi, oltre 1.500 sfollati. Meloni sorvola zone colpite da maltempo in Sicilia. News; A Niscemi la frana avanza veloce. Addio alle case: Viene giù tutto; Grave incidente a Traona (Sondrio), le immagini dal drone; Maltempo, la frana a Niscemi è ancora attiva. Ciciliano: Tanta gente non potrà rientrare a casa. E Renzi attacca Meloni: Allucinante vedere la Sicilia abbandonata dal governo.

Frana Niscemi: Sopralluogo di Meloni. Schifani: 'Il paese rischia di crollare, danni per due miliardi'Il presidente della Regione: 'La situazione si evolve sempre con maggiore gravità. Serve un piano urbanistico di ricostruzione parziale lontano dalla frana' ' (ANSA) ... ansa.it

Emergenza ciclone e frane: Giorgia Meloni vola a Niscemi. Provvedimento ad hoc per chi ha perso la casaNISCEMI, 27 Gennaio 2026 – Un sopralluogo tecnico, operativo e privo di cerimoniali. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata in elicottero a ... radiortm.it

#TG2000 - #Niscemi, la frana non si ferma. Arriva anche la #Meloni #28gennaio #cicloneHarry #allertameteo #Harry #Sicilia #Musumeci #Schifani #ProtezioneCivile #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com

Maltempo, Meloni lascia Niscemi dopo riunione con Ciciliano. Schifani: «Il paese rischia di crollare davanti a un vuoto enorme» facebook