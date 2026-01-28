Meloni visita Niscemi e annuncia che i 100 milioni annunciati sono solo la prima tranche. La Sicilia, invece, spinge per ottenere i fondi del Ponte, mentre il presidente Schifani assicura che dal Comune non ci sono allarmi. Nel frattempo, l’ordine del giorno approvato con voto segreto chiede alla giunta Schifani di dirottare 1,3 miliardi di euro.

Visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, il paese in provincia di Caltanissetta interessato da un vasto movimento franoso che sta mettendo a rischio una parte del centro abitato. Mercoledì 28 gennaio, dopo aver sorvolato in elicottero la zona colpita dalla frana la premier è andata in municipio insieme al capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano per una riunione operativa e per fare il punto sulla situazione. «Non facciamo piazzate, siamo qui per lavorare», ha detto la premier prima di entrare in Municipio. Alle 11, 20 ha poi lasciato il municipio senza fare alcuna dichiarazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Meloni a Niscemi: "I 100 milioni? Prima tranche". E la Sicilia punta i fondi del Ponte | Schifani: «Dal Comune nessun allarme»

Approfondimenti su Meloni Niscemi

Il governo ha annunciato che i 100 milioni di euro destinati alle zone colpite dal ciclone Harry rappresentano solo la prima tranche di aiuti.

Il governo ha fatto chiarezza sui fondi stanziati per il maltempo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Meloni Niscemi

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, dal 2018 nessuna segnalazione di rischio Meloni: I 100 milioni? Primo stanziamento. Voto segreto in Regione: usare i fondi per il Ponte sullo Stretto; Meloni viene circondata dai cronisti al suo arrivo a Niscemi e sbotta: Evitiamo piazzate, siamo qui per lavorare; Frana Niscemi, l'arrivo della premier Meloni nel municipio del paese; Frana Niscemi, la visita della premier Giorgia Meloni. VIDEO.

La frana di Niscemi continua a muoversi. Meloni sul luogo: Il governo sarà celere. Quanto accaduto nel 1997 non si ripeteràLa frana che da giorni interessa la collina a Niscemi, comune di circa 25mila abitanti nella provincia di Caltanissetta, continua a muoversi in modo inesorabile ... ilfoglio.it

Maltempo, Meloni: «A Niscemi non si ripeterà il '97, agiremo». Schifani: il paese rischia di crollare davanti a un vuoto enormeA Niscemi, «a rendere complesso il quadro è l'impossibilità, finché la frana rimarrà attiva, di identificare con esattezza l'area su cui intervenire e stabilire di conseguenza le modalità di intervent ... ilmessaggero.it

Il Presidente Meloni fa il punto della situazione sulla frana di #niscemi - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Frana a #Niscemi, 1.500 persone #sfollate. #Meloni: intervento immediato #28gennaio #Tv2000 #Sicilia @tg2000it x.com