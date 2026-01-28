Melodie d’altri tempi tra voce e pianoforte

Prosegue la stagione dei concerti al Conservatorio con un nuovo appuntamento oggi alle 17. La sala si riempie di suoni d’altri tempi, mentre voce e pianoforte si alternano in un programma di brani classici. Gli spettatori si preparano a godersi un pomeriggio di musica dal vivo, in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Prosegue la stagione concertistica ‘ I Mercoledì del Conservatorio ’ con un nuovo appuntamento, oggi, alle 17.30, al palazzo Naselli Crispi. Protagonisti del concerto saranno il soprano Marina Bartoli e il pianista Giacomo Dalla Libera, interpreti di un programma interamente dedicato al repertorio vocale da camera tra Ottocento e primo Novecento. Il concerto propone un raffinato itinerario musicale che attraversa il Lied tedesco e la romanza italiana, mettendo in dialogo alcuni dei più grandi compositori europei: da Mozart a Schubert, da Schumann a Mendelssohn, fino a Brahms, Donizetti, Tosti, Puccini, Gastaldon e Leoncavallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

