La rete Mediaset ha deciso di rispondere duramente alle polemiche sul video di Corona. In una nota, l’azienda definisce quelle immagini “falsi e insinuazioni” e parla di “gogna mediatica”. Intanto, ieri sera la puntata di Falsissimo, prevista alle 21, è andata in onda con oltre 40 minuti di ritardo, mentre sui social si susseguivano commenti e attese sempre più intense.

Lunedì sera con più di 40 minuti di ritardo sulla tabella di marcia (fissata per le 21) e con i social fibrillanti per l'attesa è andata in onda, su youtube, una nuova puntata di Falsissimo. Fabrizio Corona ha driblato la diffida del magistrato a colpire di nuovo Alfonso Signorini, approfittandone per aprire il fuoco su Mediaset e su chi ci lavora. Il metodo è stato sempre il solito: dalle fonti che raccontano cose sentite da altre fonti, al miscuglio di vecchi video e film. Il tutto condito con le illazioni di Corona. Più di un ora per concentrare un profluvio di insinuazioni volte a colpire volti noti e meno noti di Mediaset. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mediaset, linea dura sul video di Corona. "Falsi e insinuazioni. È gogna mediatica"

Mediaset ha risposto alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, sottolineando che la libertà di espressione non deve trasformarsi in diffamazione o gogna mediatica.

Mediaset ha pubblicato una nota ufficiale in risposta alle recenti accuse di diffamazione e campagne di odio, senza fare riferimenti diretti a Fabrizio Corona.

Mediaset risponde a Corona con un duro comunicato: «Libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica»Duro comunicato della società della famiglia Berlusconi che prende posizione sul caso Corona-Signorini « La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o ... corriere.it

Mediaset contro Fabrizio Corona: Odio e diffamazione. Duro comunicato stampa dopo FalsissimoMediaset reagisce con fermezza alle nuove accuse di Fabrizio Corona fatte durante la nuova puntata di Falsissimo: duro comunicato stampa. mondotv24.it

