Mediaset contro Corona | Falsità gravissime non è informazione ma monetizzare con l’insulto libertà d’espressione non è libertà di diffamazione

Mediaset ha risposto duramente a Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione. L’azienda ha definito le sue affermazioni “falsità gravissime” e ha detto che non si tratta di libertà di espressione, ma di tentativi di monetizzare con insulti. Nel comunicato, Mediaset sottolinea che Corona ripete accuse senza fondamento, danneggiando la reputazione di una società quotata in Borsa. Corona, per ora, non ha ancora commentato.

Mediaset risponde alle accuse di Fabrizio Corona, sottolineando che la libertà di espressione non include la diffamazione.

