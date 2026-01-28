Mediaset risponde a Fabrizio Corona, accusandolo di aver diffamato e insultato. L’azienda ha commentato duramente le sue ultime dichiarazioni, affermando che la libertà di espressione non può essere usata come scusa per danneggiare la reputazione di altre persone. La polemica tra le parti continua a tenere banco.

Mediaset interviene duramente dopo le ultime dichiarazioni e pubblicazioni di Fabrizio Corona, sottolineando come la libertà di espressione non possa diventare un pretesto per diffamare o distruggere persone e reputazioni. La nota di Mediaset. “La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone”, esordisce il comunicato dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi. Il gruppo prosegue spiegando: “Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Mediaset attacca Fabrizio Corona: “Falsità gravissime, questo è lucrare con l’insulto”

Approfondimenti su Mediaset Corona

La libertà di espressione deve rispettare i limiti della dignità e della reputazione.

Mediaset ha diffuso un comunicato in cui accusa Fabrizio Corona di aver diffuso informazioni false e di danneggiare l’immagine dell’azienda.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

SCANDALO SIGNORINI: Fabrizio Corona fa i nuovi nomi che sono stati con lui…

Ultime notizie su Mediaset Corona

Argomenti discussi: Signorini ha in mano i segreti del potere, Mediaset non può prendere posizione contro di lui. : parla Fabrizio Corona; Fabrizio Corona contro Mediaset rispolvera il famoso editto bulgaro di Berlusconi: frecciata a Pier Silvio; Mediaset attacca Fabrizio Corona: Lucra attraverso l’insulto. La libertà di espressione non è libertà di diffamare; Mediaset denuncia Fabrizio Corona dopo l'attacco a Signorini: richiesto il divieto dell'uso di social e piattaforme.

Mediaset reagisce al metodo Corona: 'Monetizza l'insulto'Fabrizio Corona è passato dall'attaccare Alfonso Signorini all'intera Mediaset e la famiglia Berlusconi sfidando il Tribunale di Milano che gli aveva imposto di non pubblicare ulteriori contenuti ... ansa.it

Fabrizio Corona attacca Mediaset: Faccio quello che fate voi da anni/ Dirò le vostre menzogneFabrizio Corona ancora contro Mediaset: Faccio le vostre stesse cose, quello che fate da anni. Nuovo capitolo della battaglia ... ilsussidiario.net

#annamariabernardinidepace commenta la sentenza contro #fabriziocorona. Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato di #raoulbova contro Fabrizio Corona nella vicenda della diffusione dei suoi audio privati, ha rilasciato un’intervista per #larepubblica dov - facebook.com facebook

Mediaset contro Fabrizio Corona: “La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna” x.com