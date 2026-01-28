Questa sera alle 20.30 si gioca l’altra partita del quarto turno del girone E, tra Varsavia e Montpellier. La squadra di Medei si dice soddisfatta di aver mantenuto alta la concentrazione, senza mai abbassare la guardia. La sfida promette di essere intensa, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.

Oggi alle 20.30 si giocherà l’altra sfida del quarto turno del girone E, quella tra Varsavia e Montpellier. Intanto la Lube cala il poker europeo in appena 61’, record stagionale per vittoria più rapida. E probabilmente sono record in Champions anche i soli 10 punti subiti nel primo parziale. Cambiando gli interpreti dunque non muta l’esito contro il Leuven e a fine partita ecco le voci dei protagonisti. Il veterano Santiago Orduna: "Siamo venuti a conoscenza del sestetto inedito poco prima del match, nella riunione che ha preceduto il confronto. Coach Medei – spiega il palleggiatore – ci ha comunicato la formazione iniziale e ci siamo fatti trovare pronti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Medei: "Siamo stati bravi a non rilassarci"

Approfondimenti su Medei Varsavia

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma, l'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha commentato l'ottima prestazione della squadra e la capacità di capitalizzare le occasioni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ele casou com ela por VINGANÇA, mas o que descobriu na noite de núpcias mudou TUDO.

Ultime notizie su Medei Varsavia

Argomenti discussi: Medei ritrova il sorriso: Determinazione giusta; Varsavia - Civitanova, le dichiarazioni dei biancorossi; Varsavia-Civitanova 0-3, Medei: Scesi in campo con la giusta determinazione; Champions League: Medei fa turnover ma Civitanova vince ancora.

Gasperini senza filtri: Siamo stati belli e bravi. Dybala? La verità è che...Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua Roma sul Como nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A: Soulé ha fatto una grande partita, ma non ... corrieredellosport.it

Amélie amplia l’offerta per i giovani a Barbengo Siamo lieti ed entusiasti di annunciare che, a seguito delle richieste da parte dei ragazzi e genitori, il Comitato dell’Associazione ha deciso di ampliare gli orari dello Spazio Giovani nella sede di Barbengo per - facebook.com facebook

Davos, parla Carney: "Noi medie potenze se non siamo al tavolo delle trattative, finiremo nel menu" - la Repubblica x.com