Medeaterranea Ets accordo con il Cnr per l’alta formazione

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e Medeaterranea ETS hanno firmato un accordo triennale. L’obiettivo è collaborare per l’alta formazione nel settore del patrimonio culturale. La firma è arrivata pochi giorni fa, e l’intesa prevede progetti congiunti tra il dipartimento del CNR a Napoli e la realtà scientifica di Medeaterranea. Ora si punta a rafforzare le competenze nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

È stata approvata la stipula di un protocollo d'intesa triennale tra i l Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Patrimonio Culturale e Medeaterranea ETS, polo scientifico con sede a Napoli, presieduto da Massimiliano Quintiliani. L'accordo, che coinvolge il Dipartimento del CNR diretto da Salvatore Capasso, è volto a definire un quadro organico di collaborazione scientifica finalizzato alla promozione, al coordinamento e allo sviluppo di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale. Il protocollo disciplina attività congiunte orientate alla valorizzazione, alla diffusione e al trasferimento delle conoscenze tecnico-scientifiche, mediante iniziative di formazione e alta formazione, nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle università italiane, nonché alla progettazione e all'attuazione di programmi di ricerca applicata nei settori del Patrimonio Scientifico e Tecnologico di competenza del CNR-DSU e di Medeaterranea ETS.

