Medeaterranea Ets accordo con il Cnr per l’alta formazione
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e Medeaterranea ETS hanno firmato un accordo triennale. L’obiettivo è collaborare per l’alta formazione nel settore del patrimonio culturale. La firma è arrivata pochi giorni fa, e l’intesa prevede progetti congiunti tra il dipartimento del CNR a Napoli e la realtà scientifica di Medeaterranea. Ora si punta a rafforzare le competenze nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
È stata approvata la stipula di un protocollo d’intesa triennale tra i l Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Patrimonio Culturale e Medeaterranea ETS, polo scientifico con sede a Napoli, presieduto da Massimiliano Quintiliani. L’accordo, che coinvolge il Dipartimento del CNR diretto da Salvatore Capasso, è volto a definire un quadro organico di collaborazione scientifica finalizzato alla promozione, al coordinamento e allo sviluppo di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale. Il protocollo disciplina attività congiunte orientate alla valorizzazione, alla diffusione e al trasferimento delle conoscenze tecnico-scientifiche, mediante iniziative di formazione e alta formazione, nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle università italiane, nonché alla progettazione e all’attuazione di programmi di ricerca applicata nei settori del Patrimonio Scientifico e Tecnologico di competenza del CNR-DSU e di Medeaterranea ETS.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Medeaterranea ETS
È la formazione con l’età media più alta. Il play Harper è il leader, occhio ad Allen
Connettività e dialogo con Riad. L’alta formazione di Med-Or e Sparkle in Arabia Saudita
Ultime notizie su Medeaterranea ETS
Formazione, approvato il protocollo d’intesa tra Cnr e Medeaterranea etsProtocollo d’intesa triennale tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – ... msn.com
Formazione, protocollo di intesa tra il Cnr e MedeaterraneaÈ stata approvata la stipula di un protocollo d'intesa triennale tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Dipartimento di Scienze Umane e Sociali - Patrimonio Culturale e Medeaterranea ETS, p ... ansa.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.