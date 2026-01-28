McTominay pazzo di Napoli | Mia mamma rimase sconvolta all’aeroporto Ancora non mi spiego questo affetto
Scott McTominay si è lasciato andare a racconti sulla sua prima volta a Napoli. Il centrocampista scozzese ha detto che sua madre rimase sconvolta dall’accoglienza dei tifosi all’aeroporto. Lui stesso non si aspettava tanta passione e si è detto ancora sorpreso di questo affetto, che ha incontrato fin dal primo giorno.
Scott McTominay ha parlato del suo incredibile impatto con la città partenopea. In un’intervista a Stan Sport, il giocatore ha raccontato un aneddoto legato al suo arrivo a Napoli, descrivendo l’emozione di lui e della madre nel vedere l’affetto dei tifosi. Nonostante la sua fama internazionale, McTominay si è detto sorpreso dall’accoglienza calorosa che ha ricevuto e ha voluto esprimere il suo affetto verso i tifosi e la città. La sorpresa all’aeroporto. Il primo incontro di McTominay con Napoli è stato indimenticabile, come ha raccontato lui stesso. “Quando sono arrivato per la prima volta in aeroporto, ho esclamato: ‘Wow!’. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
McTominay: “Per me stare a Napoli è ancora un po’ surreale, mia madre era incredula quanto me quando arrivai”
Scott McTominay ha raccontato di sentirsi ancora un po’ surreale a Napoli.
