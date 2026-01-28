Scott McTominay si è lasciato andare a racconti sulla sua prima volta a Napoli. Il centrocampista scozzese ha detto che sua madre rimase sconvolta dall’accoglienza dei tifosi all’aeroporto. Lui stesso non si aspettava tanta passione e si è detto ancora sorpreso di questo affetto, che ha incontrato fin dal primo giorno.

Scott McTominay ha parlato del suo incredibile impatto con la città partenopea. In un’intervista a Stan Sport, il giocatore ha raccontato un aneddoto legato al suo arrivo a Napoli, descrivendo l’emozione di lui e della madre nel vedere l’affetto dei tifosi. Nonostante la sua fama internazionale, McTominay si è detto sorpreso dall’accoglienza calorosa che ha ricevuto e ha voluto esprimere il suo affetto verso i tifosi e la città. La sorpresa all’aeroporto. Il primo incontro di McTominay con Napoli è stato indimenticabile, come ha raccontato lui stesso. “Quando sono arrivato per la prima volta in aeroporto, ho esclamato: ‘Wow!’. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - McTominay pazzo di Napoli: “Mia mamma rimase sconvolta all’aeroporto. Ancora non mi spiego questo affetto”

Approfondimenti su McTominay Napoli

Scott McTominay ha raccontato di sentirsi ancora un po’ surreale a Napoli.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su McTominay Napoli

Argomenti discussi: Pazza idea Insigne. Il Pescara ci prova per Lorenzo: un suo ex compagno di squadra può convincerlo; McTominay Napoli De Laurentiis ora alza il muro | iniziate le prime manovre per blindarlo col rinnovo!; Conte cambia il Napoli: una sola novità rispetto alla Juve, out Gutierrez.

McTominay pazzo di Napoli: Non so spiegarla, è fantastico! Mia madre incredula...Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Stan Sport alla vigilia del match di questa sera contro il Chelsea in Champions League: Per me è ancora ... tuttonapoli.net

McTominay: A Napoli i tifosi ti sostengono. Per me è tutto ancora un po' surrealeIntervistato da Stan Sport, Scott McTominay ha voluto parlare a 360 gradi del suo ambientamento a Napoli, dove si trova davvero bene, come dimostrano. tuttomercatoweb.com

"Napoli mi ha cambiato, l'amore dei napoletani è surreale" Scott McTominay innamorato perso della città e dei suoi tifosi. In ogni partita, è sempre l'uomo in più. Corre come un pazzo fino al 95' minuto, è il calciatore che fa più km in ogni gara. Conte non può pi - facebook.com facebook