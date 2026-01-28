Scott McTominay ha raccontato il suo primo giorno a Napoli, definendolo indimenticabile. Il centrocampista scozzese, arrivato quest’estate all’azzurro, ha parlato con entusiasmo della sua esperienza, descrivendo le emozioni di entrare nello stadio e di respirare l’atmosfera della città partenopea. Le sue parole mostrano quanto sia felice di essere in Italia e di aver iniziato questa nuova avventura.

Scott McTominay, centrocampista azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Stan Sport sulla sua avventura all'ombra del Vesuvio. "Per me è ancora un po' tutto surreale. Potrei passeggiare tranquillamente per Manchester ovunque volessi, la gente non mi riconoscerebbe quasi. Qui invece mi sto abituando alla differenza, è tutto molto diverso. Qui i tifosi ti sostengono, ti danno un aiuto: è tutto così familiare come ambiente. Mi piace molto questo clima. Sono speciale per i tifosi del Napoli? Non so spiegarmi tutto questo. Devo dire che questa è una cosa rara nel calcio dove molto spesso ci sono troppe critiche.

© Forzazzurri.net - McTominay: “Indimenticabile il mio primo giorno a Napoli”

Nel primo tempo di Inter Napoli, il match si è caratterizzato per un intenso equilibrio tra le due squadre.

