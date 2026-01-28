Mazzocchi resta a Napoli | no all’addio pronto anche il rinnovo

Pasquale Mazzocchi resta a Napoli. Dopo settimane di voci di mercato, il difensore ha deciso di non andare via. La società e il giocatore sono pronti a rinnovare il contratto, mettendo fine alle trattative. Mazzocchi vuole continuare a giocare con il Napoli e non ha intenzione di cambiare squadra. Nei prossimi giorni si aspettano solo le ufficialità.

"> Pasquale Mazzocchi non intende lasciare Napoli. Nonostante le manovre del club azzurro alla ricerca di un esterno destro e i contatti avviati con il Bologna, il classe 1995 ha espresso la volontà di restare in azzurro almeno fino al termine della stagione. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, che fa il punto sulla situazione del laterale campano. Dopo l’arrivo di Giovane, il Napoli continua infatti a sondare il mercato per rinforzare la fascia destra. In questo contesto, come racconta Gianluca Di Marzio, è stata esplorata anche la possibilità di uno scambio con il Bologna che coinvolgerebbe Mazzocchi e Holm. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Pasquale Mazzocchi continuerà a vestire la maglia del Napoli, confermando il suo ruolo nel progetto della squadra.

